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  3. 01 Kasım 2020 15:06

Vali duyurdu! Eğitime 2 gün ara verildi

Aydın Seferihisar ilçesindeki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçılar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Vali duyurdu! Eğitime 2 gün ara verildi
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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle Kuşadası ilçesinde eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Aksoy, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İzmir açıklarında olan deprem sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılardan en fazla etkilenen Kuşadası ilçemizde eğitime 2 gün (pazartesi ve salı) ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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