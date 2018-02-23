Vali yardımcısının eline kafa atıp burnumu kırdı

Antalya'da çıkan otopark kavgasında güvenlik görevlisi, vali yardımcısının eşine kafa atarak burnunu kırdı. Olaydan sonra kaçan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.



Olay bugün Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Özel İdare lojmanları girişinde meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi A.Ş., lojmanların yanındaki Antalya İl Jandarma Komutanlığında işi olduğu gerekçesiyle otomobilini Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk'ün otomobilinin önüne bıraktı. Bu sırada misafirleri Elman İbrahim ile otomobillerinin yanına gelen vali yardımcısının eşi Cumhur Baştürk, A.Ş.'den aracını çekmesini istedi. Baştürk’ün ikazına rağmen jandarmaya gideceğini belirten A.Ş., ikazların devam etmesi üzerine sinirlenerek Baştürk’e saldırıp kafa attı. Daha önce burnundan ameliyat olduğu öğrenilen Baştürk, kanlar içerisinde yere yığılırken kavgayı ayırmaya çalışan Baştürk'ün misafiri Elman İbrahim'in sol kaşı açıldı.

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yerde yatan Baştürk ve misafiri, çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Baştürk'ün kırılan burnunun alçıya alındığı belirtilirken, misafirinin ise kaşına 12 dikiş atıldığı öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şahıs asayiş şube ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Sorgusu devam eden A.Ş.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.