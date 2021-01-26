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  3. 26 Ocak 2021 16:07

Vali yardımcısının oğlu kaza yaptı! Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Burdur'da Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım'ın oğlu O.K. yönetimindeki otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı. O.K.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Vali yardımcısının oğlu kaza yaptı! Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
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Kazada, biri kaldırıma yan yatan, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Sürücü O.K.'nin ehliyetinin olmadığı belirtildi. Kazanın ardından Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, "Kaza yapan oğlum. Trafik ekipleri gereken ceza neyse uyguladı. Bizim örnek olmamız gerekiyor" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Armağan İlci Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta meydana geldi. Burdur Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım'ın oğlu O.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarptı. Bu otomobillerden biri de savrulup, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, biri kaldırıma yan yatan, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Sürücü O.K.'nin ehliyetinin olmadığı belirtildi. 

'ÖRNEK OLMAMIZ GEREKİYOR'

Kazanın ardından Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, "Kaza yapan oğlum. Trafik ekipleri gereken ceza neyse uyguladı. Bizim örnek olmamız gerekiyor" dedi.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı yer aldı.
 

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