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Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
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Kırklareli Valiliği tarafından beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı elektrikli bisiklet, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlar nedeniyle kentte tedbirler alındığı bildirildi.

Tedbirler kapsamında trafikte seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada Kırklareli'nin de aralarında yer aldığı 20 il için "sarı" meteorolojik uyarı verildi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç direk devrilmesi, soba baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Etiketler valilik araç trafik
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