Valilik açıkladı: İstanbul'da riskli olan 93 okul boşaltılacak

İstanbul'da riskli olduğu belirlenen 93 okul ve eğitim kurumunun boşaltılacağı açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında eğitim kurumlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yazılı açıklamada, "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu. Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi. Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi. Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı" denildi.

"51 BİN 995 ÖĞRENCİMİZ VE 2 BİN 765 ÖĞRETMEN NAKLEDİLECEK"

Geçen yıl ise 128 riskli okulun 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada son durum ise şu şekilde belirtildi:

"Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.

Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"

BEYLİKDÜZÜ'NDE EYLEM

Bu arada Beylikdüzü'nde, okulları için yıkım kararı çıkan veliler, okulla aynı bahçede bulunan ilçe milli eğitim müdürlüğü önünde toplanarak eylem yaptı.

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bin 98 öğrencinin eğitim gördüğü Bizimkent İlköğretim Okulu yönetimi, önceki gün velilere toplu mesaj atarak okulun depreme dayanıklı olmadığını ve bu sebeple yıkılacağını, Pazartesi gününe kadar öğrencilerin Haldun Taner İlköğretim Okulu'na nakillerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Mesajın ardından okuldaki öğrencilerin velileri okulla aynı bahçede olan ilçe milli eğitim müdürlüğü önünde toplanarak kararı protesto etti. Veliler kendilerine herhangi bir rapor gösterilmeden okulların açılmasına kısa bir süre kala bu kararın kendilerine tebliğ edilmesini doğru bulmadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi. Bizimkent İlköğretim Okulu velilerine, öğrencilerin taşınması planlanan Haldun Taner İlköğretim okulunun velileri de destek verdi.

“BİR JEOLOJİ MÜHENDİSİ OLARAK RAPORLARI GÖRMEK İSTİYORUM"

Aynı zamanda bir jeoloji mühendisi olduğunu belirten veli Zeynep Cansu, “Dün akşam bize veli gruplarından bilgi geldi, okulumuz hakkında yıkım kararı varmış diye. Biz burada tam gün eğitim alıyorduk. Eğitim yarım güne indirilerek bütün öğrencilerin karşıdaki okula transfer edileceğini söylediler. Binanın yıkım kararı var ama bir çürük raporu yok bildiğimiz kadarıyla. Ben bu okulun olduğu sitede oturuyorum. Beylikdüzü'nün en iyi zemini olduğunu biliyoruz. Ben bir jeoloji mühendisi olarak da raporları görmek için milli eğitim müdürlüğüne geldim. Onlarda olmadığını söylediler, kaymakamlığa gittim. Oraya dilekçe bıraktım. Tam emin değilim ama galiba raporda sağlam bina ancak güçlendirilebilir yazılmış. Eğer aciliyeti yoksa bunun ertelenmesi için bir dilekçe verdik. Buradaki tek iki katlı bina burası. Teknik raporları görmek istiyoruz eğer bir hasar durumu varsa kimse buraya çocuğunu sokmak istemez. Pazartesi gününe kadar biz bu okula nasıl gidelim? Bütün gün çalışan veliler var. Tam gün eğitimden yarım güne düşecek. Bina hasarlı değilse yıkmanın da bir mantığı yok, eğitim ve öğretimin bitmesine 3 ay var zaten" dedi.

AVCILAR'DAKİ DURUM

Öte yandan Avcılar'daki 3 okul ve bir eğitim merkezinin yıktırılarak yenisinin yapılmasına, 2 okulun da güçlendirilmesine karar verildi.

Olası depreme karşı zayıf oldukları değerlendirilen okullardan Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu ile Murat Kocatürk İmam Hatip Lisesi'nin güçlendirilmesi için çalışma yapılırken diğer 3 okul ve 1 eğitim merkezinin ise yıktırılarak yenisinin yapılacağı açıklandı.

TEKLİ EĞİTİMDEN İKİLİ EĞİTİME

Avcılar'daki Güngör Tekiner Ortaokulu'ndaki bin 122 öğrencinin Denizköşkler İlkokulu, Gümüşpala İlkokulu'ndaki bin 445 öğrencinin Borusan Ortaokulu ile Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'ne, Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Lisesi'ndeki 324 öğrencinin Ambarlı İlkokulu'na, Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 399 öğrencinin- Avcılar Kız İmam Hatip Lisesi'ne ve Murat Kocatürk İmam Hatip Lisesi'ndeki 273 öğrencinin- Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu'nda pazartesi gününden itibaren eğitim göreceği belirtildi. Daha önce tekli eğitim verilen bu okullarda ikili eğitim sistemine geçilecek. Bunun yanı sıra mülkiyeti Avcılar Belediyesi'ne ait Avcılar Meslek Eğitim Merkezi'nin eğitimini Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime devam etmesi kararlaştırıldı.

ÖĞRETMENLER BİLDİRDİ

Kararın kesinleşmesi ardından boşaltılmasına karar verilen okullardaki öğrencilerin velilerine SMS veya Whatsapp grupları üzerinden bilgilendirme yapılmaya başlandı. Veliler bu karardan endişe duyduklarını belirtirken, ilkokul öğrencilerinin lise öğrencileri için düzenlenen tuvaletleri kullanmada zorlanacaklarını, ikili eğitimden tekli eğitime geçmenin de iyi olmayacağını dile getirdi. Servis firmaları da bu konuda bilgilendirerek yeni düzenlemeler yapılmaya başlandı.

DHA