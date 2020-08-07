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  3. 07 Ağustos 2020 21:00

Valilik duyurdu! Plajlara kapasite getirildi

Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında plajlarda kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla plajlara kapasite sınırlaması getirilmesine karar verdi.

Valilik duyurdu! Plajlara kapasite getirildi
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Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığını açıkladı. Koronavirüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla, plajlarda kalabalık oluşmasını engellemek için tüm plajların kapasitelerinin belirlenmesi, bunu belirten tabelalar konulmasına, belirlenen kapasite dışında kişilerin plaja girişine izin verilmemesine karar verildi. Bartın Valiliği ayrıca, Kovid-19 tedbirlerinin ihlallerinin ihbar edilmesi için 'Alo 179' şikayet ve ihbar hattının kurulduğunu açıkladı.

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