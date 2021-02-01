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  3. 01 Şubat 2021 22:15

Valilikten Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayla ilişkin bir açıklama yaptı.

Valilikten Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayla ilgili açıklama
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Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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