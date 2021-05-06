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Van'da 604 kişinin öldüğü bölgede yeni deprem

Van'da merkez üssü Güvençli ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede meydana gelen depremde 601 kişi ölmüştü...

Van'da merkez üssü Güvençli ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.0  derinliğinde gerçekleşen deprem büyük panik yarattı.

Aynı bölgede Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremde 604 kişi hayatını kaybetmiş, 4 bin 152 kişi de yaralanmıştı.

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