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  3. 17 Şubat 2020 23:39

Van'da korkutan depremler ! Art arda sallandı

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden 2 dakika sonra Van tekrar sallandı. İkinci depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Van'da korkutan depremler ! Art arda sallandı
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 Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Öte yandan dün Türkiye-İran sınırında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedilmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Van'ın Tusba ilçesi, 4,1 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

Deprem saat 23.16'da yerin 10 kilometre altında meydana geldi.

2 DAKİKA SONRA BİR SARSINTI DAHA!

Depremden 2 dakika sonra ise Tuşba bu kez 3,7 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

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