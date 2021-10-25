Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesi nedir?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği hesabından yapılan açıklamada Viyana Sözleşmesi'ne işaret edildi. Peki Viyan Sözleşmesi'nin 41'inci maddesi nedir?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısıyla bildiri yayınlayan 10 büyükelçi için 'istenmeyen kişi talimatı' açıklamasının ardından büyükelçiliklerden yeni bir mesaj paylaşıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi. Bildiriye imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD'nin Twitter'da yaptığı açıklamayı retweet etti. Almanya ve Fransa büyükelçiliklerinden henüz bir mesaj paylaşılmadı.

Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi nedir?

2 Mart-14 Nisan 1961 tarihleri arasında Viyana’da toplanan Diplomatik İlişkiler ve Bağışıklıklara Dair Konferansın sonunda 18 Nisan 1961 tarihinde kabul edilerek 24 Nisan 1964 tarihinde yürürlüğe giren ve toplam 53 maddeden oluşan 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi diplomasi hukuku alanında uluslararası düzlemde temel belgelerden birini teşkil etmektedir.

Günümüzde 192 devletin tarafı olduğu Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi şöyle:

1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.