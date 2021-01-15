WhatsApp geri adım attı! Yeni gizlilik sözleşmesi açıklaması

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarına dikte ettiği yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelmiş durumda.
Zira mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı.
Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol