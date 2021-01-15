WhatsApp geri adım attı! Yeni gizlilik sözleşmesi açıklaması

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarına dikte ettiği yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelmiş durumda.

Zira mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı.

Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.