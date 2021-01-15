  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Ocak 2021 22:57

WhatsApp geri adım attı! Yeni gizlilik sözleşmesi açıklaması

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini ifade edilirken, yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için güncellemenin 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

WhatsApp geri adım attı! Yeni gizlilik sözleşmesi açıklaması
A+ A-

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarına dikte ettiği yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelmiş durumda.

Zira mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı.

Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

açıklama , whatsapp , gizlilik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM