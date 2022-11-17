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Yağ fabrikası kuyusunda tadilat yapan işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı

Yağ fabrikası kuyusunda tadilat yapan işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, onarım çalışmaları sırasında yağ fabrikasının arıtma ünitesi kuyusunda zehirlenen bir işçi hayatını kaybetti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, onarım çalışmaları sırasında yağ fabrikasının arıtma ünitesi kuyusunda baygın halde bulunan Hüseyin A. (48) hayatını kaybetti, 5 işçi hastanede tedaviye alındı. İşçilerin, metan gazından zehirlenmiş olabilecekleri değerlendiriliyor.

İlçe merkezinde yağ üretimi yapan fabrikada çalışan işçiler Sinan Kaplan, Mehmet K., Hüseyin A., Emrullah Ö., Ceyhan A. ve Aydın Ş. , öğle saatlerinde onarım için arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya indi. Bir süre sonra işçilerin baygın halde bulunması üzerine fabrika yetkilileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kuyudan çıkarılarak, ilk müdahalede bulunulan işçiler, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Hüseyin A., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yaşananlara ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılırken, işçilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi. 

 

Etiketler yağ fabrika
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