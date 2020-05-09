Yağışlı ve puslu havalara veda edin! Yaz geliyor...

Yurt genelinin Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Maraş, Osmaniye, Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Erzurum, Erzincan, Dersim, Elazığ, Bingöl, Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, öğle saatlerinden sonra Antep, Kilis, Urfa, Mardin ve Batman çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















