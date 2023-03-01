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  3. Yağmur yerine çamur yağdı, o ilde araç sahipleri akın etti

Yağmur yerine çamur yağdı, o ilde araç sahipleri akın etti

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'da sabahki hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış etkili olurken otomobil sahipleri oto yıkamacılara akın etti.

Uyarıların ardından Tekirdağ'da yağmurla beraber çamur yağdı. Kentte sabah saatlerinde hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

OTO YIKAMACILARIN YOLUNU TUTTULAR
Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılarına götürdü.

SABAHTAN BERİ YOĞUNLUK VAR
Oto yıkama işletmesi sahibi Kaan Meral, AA muhabirine, sabah saatlerinden itibaren yoğun çalıştıklarını belirterek, çok sayıda vatandaşın araçlarını oto yıkamaya getirdiğini söyledi. 

 

Etiketler yağmur çamur yağış
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