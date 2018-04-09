TEM'de büyük kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
TEM'de büyük kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
Çiftlik Bank'ta ''eski asker'' skandalı ! Ortaya çıktı
Çiftlik Bank'ta ''eski asker'' skandalı ! Ortaya çıktı
Şeker fabrikası ihalesinde kazanan belli oldu
Şeker fabrikası ihalesinde kazanan belli oldu
Kuşadası'nda şaşırtan olay ! Evleri istila ettiler
Kuşadası'nda şaşırtan olay ! Evleri istila ettiler
ATO Başkan vekili ATO binasında saldırıya uğradı
ATO Başkan vekili ATO binasında saldırıya uğradı
Euro 5 lirayı geçti, dolar rekor kırdı
Euro 5 lirayı geçti, dolar rekor kırdı
Google tüm ''arama sırlarımızı'' deşifre etti !
Google tüm ''arama sırlarımızı'' deşifre etti !
Milyonlarca asgari ücretliye vergi kesintisi müjdesi
Milyonlarca asgari ücretliye vergi kesintisi müjdesi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Nisan 2018 17:53

Yalıya çarpan geminin işletmecisinden açıklama

İstanbul Boğazı'nda tarihi yalıya çarpan geminin işletmecisi Vita Management S.A olayla ilgili açıklama yaptı.

Yalıya çarpan geminin işletmecisinden açıklama
A+ A-

İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin işletmecisi Vita Management S.A, olayın nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılması konusunda kararlı olunduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Vita Management S.A'nın işletmecisi olduğu "Vitaspirit (DWT 74269)" adlı gemisinin Rusya'dan Mısır'a doğru seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda bir yalıya çarpmasından üzüntü duyulduğu belirtildi. Kılavuz kaptanın da hazır bulunduğu geminin, ana makinesinde meydana gelen sorun neticesinde rotasından saparak tarihi bir yapıda hasara yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vita Management S.A olarak bu talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Olaydaki en büyük tesellimiz ise herhangi bir yaralanma veya çevresel kirliliğin yaşanmamış olması. Bu vesileyle söz konusu olay esnasında yardımlarını esirgemeyen Türk yetkililerine içten teşekkürlerimizi sunarken, olayın nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılması konusundaki kararlılığımızı da ayrıca ifade etmek isteriz. Olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılan Vitesipirit, bir sonraki talimata kadar Marmara Denizi'nde demirli vaziyette beklemektedir." 

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü ilerleyen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu.

AA

şirket , yalı , gemi , açıklama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM