Yalova'da FETÖ depremi ! Başkan ve yöneticler gözaltında

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ile 7 yönetim kurulu üyesi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ile Başkan Yardımcıları Muhammet Sarıoğlu, Hakan Gençer, Yönetim Kurulu üyeleri Galip Atik, Kıvanç Rodoplu, Ramazan Kağan Saruhan, Selahattin Yıldız ve Ünal Yıldız, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 9 kişiden oluşan yönetim kurulundan sadece Okan Güner'in gözaltına alınmadığı öğrenildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcı Yıldırım Özgür, yaptığı yazılı açıklamada, YTSO'nın aldığı karar ile oda hesabında bulunan, 2 milyon 300 bin lira paranın 10 Mart 2014 tarihinde 32 gün süreyle, 2 milyon 200 bin TL'nin ise 22 Aralık 2014 tarihinde 31 gün vadeyle Bank Asya’ya yatırıldığı, bir gün sonra çekildiğini belirterek, şüphelilerden 8'inin bu nedenle gözaltına alındığını bir kişinin ise arandığını duyurdu.