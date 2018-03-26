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  3. 26 Mart 2018 22:38

Yardım ederken tekme yedi... Hemşirenin zor anları

Zonguldak'ta sokakta baygın halde bulunan epilepsi hastasına yardım eden hemşire tekmelenince neye uğradığını şaşırdı.

Yardım ederken tekme yedi... Hemşirenin zor anları
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokakta baygın halde bulunan epilepsi hastasına yardım ettiği sırada tekmelenen hemşire zor anlar yaşadı. Kendisine gelen hasta hemşireden özür diledi.

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan epilepsi hastası Turgut Milas ‘sara nöbeti’ gelince baygınlık geçirip yere yığıldı. O sırada yoldan geçen bir hemşire ise sara nöbeti tutan hastaya müdahale ederek yan çevirip nefes almasını sağlamaya çalıştı.

Bir süre sonra kendisine gelmeye başlayan Turgut Milas bilinçsizce etrafı tekmelemeye başladı. Tekmelerin hedefi olan hemşire neye uğradığını şaşırırken kendisini araya giren vatandaşlar kurtardı. Sara nöbetini atlatan hasta yaptığı hareketin bilinçdışı olduğunu belirterek kendisine yardım eden hemşireden tekmelediği için özür diledi.

Sara nöbeti tutan Turgut Milas daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla kontrol amaçlı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA

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