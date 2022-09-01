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Yargıtay Başkanı Akarca'dan FETÖ çıkışı

Yargıtay Başkanı Akarca'dan FETÖ çıkışı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ''Darbecileri ve yandaşlarını çeşitli şekillerde himaye eden FETÖ ve uzantılarının devam eden yargılamalar nedeniyle Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır.'' dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Darbecileri ve yandaşlarını çeşitli şekillerde himaye eden FETÖ ve uzantılarının devam eden yargılamalar nedeniyle Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır." dedi.

2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni Yargıtay'da gerçekleştiriliyor.

Törene AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılıyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, törende açıklamalarda bulundu.

Mehmet Akarca'nın açıklamasından satır başları şöyle:

Son yıllarda yargıyı etkileme girişimlerine siyasi niteliği ağır basan uluslararası bir boyut da eklenmiştir. Darbecileri ve yandaşlarını çeşitli şekillerde himaye eden FETÖ ve uzantılarının devam eden yargılamalar nedeniyle Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır. 

Türk yargısı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır.

Bir devlet ve toplum düzeninde insan için iyi olan ne varsa ancak adaletle sağlanabilir. 

 

Etiketler yargıtay başkanı mehmet akarca fetö
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