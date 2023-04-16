Yarın ziyarete açılıyor: TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin milli savunması için kritik adım olan TCG Anadolu, geçen hafta TSK'nın envanterine girmişti. TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Yarın ziyarete açılacak olan gemi bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yarın vatandaşların ziyaretine açılacak olan TCG Anadolu gemisi bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti. Vatandaşlar 17-23 Nisan tarihleri arasında, Sarayburnu'nda gemiyi ziyaret edebilecek. TCG Anadolu, 24 Nisan tarihinde yine Boğaz'dan geçerek İstanbul'u selamlayacak. Türkiye'nin attığı bu adım dünyanın da gündeminde. TCG Anadolu, ilk SİHA gemisi olma özelliğini taşıyor.