Yarış atı aş evinde kavurma olmuştu! Atın sahibine 2. şok: 132 bin TL'lik ''hibe'' cezası Kesildi

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda yarışan 4 yaşındaki İngiliz atı "Smart Latch"in sakatlandıktan sonra kesilip Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşevine kavurma olarak gönderilmesiyle ilgili skandalda yeni bir gelişme yaşandı. Atın sahibi iş insanı Suat Topçu’ya, "hibe bildiriminde bulunmadığı" gerekçesiyle 132 bin 108 TL idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.

Mersin'de bir aşevinde dağıtılan kavurmadan çıkan elektronik kimlik çipi, Türkiye'nin gündemine oturan "at eti skandalı"nı ortaya çıkarmıştı. Yapılan incelemeler sonucu, kavurmanın Adana Hipodromu’nda yarışan İngiliz atı Smart Latch’e ait olduğu kesinleşmişti. Olayın ardından atın sahibi iş insanı Suat Topçu, hukuki süreçle karşı karşıya kaldı.

"Bakanlık Arayınca Öğrendim"

Yaşananları "vicdansızlık" ve "kötülük" olarak nitelendiren Suat Topçu, sakatlanan atını güvenilir bir binicilik kulübüne ücretsiz (hibe) olarak verdiğini belirterek şunları söyledi: "Ben atımı teslim ettikten sonra yaşananlardan habersizdim. Bakanlık yetkilileri aradığında öğrendim ve adeta yıkıldım. İyilik yapalım derken, bilmeden bir kötülüğe vesile olmak çok acı bir duygu."

Bildirim Cezası: 132 Bin TL

Tarım ve Orman Bakanlığı, atın mülkiyet değişikliği veya hibe süreciyle ilgili resmi bildirim yapılmadığı gerekçesiyle Topçu’ya 132 bin 108 TL ceza kesti. Topçu, cezanın maddi boyutundan ziyade, yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadığını vurguladı.

Emekli Atlar İçin Çağrı

Yarış hayatı biten atların akıbetine dair bir sistem eksikliği olduğunu belirten Suat Topçu, TJK ve ilgili kurumlara şu önerilerde bulundu:

İngiltere gibi ülkelerdeki gibi, yarış hayatı biten atların doğrudan otoriteye teslim edilip, onların gözetiminde tabiat parklarına veya veteriner fakültelerine yerleştirilmesi gerekiyor. Bu hayvanların emeklilik hayatlarını gözetim altında sürdürmeleri için kural koyucu bir otorite devreye girmeli."

Mersin Büyükşehir Belediyesi ise et temininin mevzuata uygun yapıldığını savunarak konuyla ilgili incelemeyi sürdürdüklerini belirtti. Bakanlığın başlattığı soruşturma ise derinleşerek devam ediyor.

İHA