Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yarısı Bizden projesine bugüne kadar toplam 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için müracaat yapıldığını açıkladı.

‘Yarısı Bizden’ kampanyasına rekor başvuru... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin asla akıllardan çıkartılmaması gerektiğini söyledi.

"850 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TESLİM EDECEĞİZ"

Deprem bölgesinde 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölüm içeren 2 milyon 376 bin 167 yapının hasar tespitinin yapıldığını bildiren Özhaseki, "Zaman zaman itirazlarla bazı ufak değişiklikler olsa da 680 bin konut, 170 bin dükkan/depo/ahır gibi bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Ortaya çıkan yapım maliyet 110 milyar dolar civarında. Ancak hiç kimse merak etmesin. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah 850 bin güvenli ve sağlam bağımsız bölümün yapımını tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİNE 240 BİN BAŞVURU

Mehmet Özhaseki, İller Bankası aracılığıyla bölgenin yeniden inşa çalışmaları kapsamında temin ettikleri yaklaşık 1,3 milyar avro finansman ile deprem bölgesindeki yerel yönetimleri desteklediklerini dile getirdi.

Afetten zarar gören şehirlerde bir yandan rezerv alanda konutlar yapmaya devam ederken, bir yandan da zemini uygun yerlerde, Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlara kendi evlerini yerinde yapma imkanı sunduklarını söyleyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yerinde Dönüşüm projemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla hibe ve kredileri güncelledik. Konutlar için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi, köy evleri için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi verilecek. Krediler, iki yıl ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak. Başvurular e-Devlet üzerinden ayrıca Yapım ve Dönüşüm ofislerimizden yapılmaktadır. Hibe ve kredilerin yüzde 10'u peşin, geri kalanı ise inşaat ilerleme seviyesi esas alınarak ödenecek. Şu anda Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvuru sayısı 240 bine ulaşmış durumda."

İSTANBUL'DAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM

İstanbul'da 6 milyon konut ve 1,5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7,5 milyon bağımsız bölümün olduğunu aktaran Özhaseki, bunlar arasındaki 600 binlik bölümün acil dönüşmesi gerektiğini söyledi.