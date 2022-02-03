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Yarıyıl tatili uzayacak mı? Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Yarıyıl tatili uzayacak mı? Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini dile getirdi.

MEB vaka sayılarının 100 bini geçmesinin ardından beklenen açıklamayı yaptı. Yüz yüze eğitimle ilgili merak edilen son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer’den geldi. Özer yaptığı son dakika açıklamasında ‘7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz’ dedi.

Etiketler özer eğitim tatil
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