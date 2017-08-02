YAŞ toplantısı sona erdi, resmi açıklama geldi

Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) kararlarına göre; 61 albay, amiral ve generalliğe yükseltilirken, 6 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. YAŞ kararlarınca ayrıca 168 albayın görev süresi 2 yıl uzatılırken, 8 generalin görev süresi 1 yıl uzatıldı. Kararlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Basına yansıyan YAŞ açıklamasında 168 albayın görev süresinin 2 yıl uzatıldığı belirtilirken İbrahim Kalın bu sayınını 159 olduğunu söyledi.



Yüksek Askeri Şura kararları şöyle:

"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan; bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek karara bağlanmıştır.

30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere; 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etmiştir. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır.

Bir üst rütbeye terfi eden ve görev süreleri uzatılan general/amiral ve albayların, yeni rütbe ve görevlerinin Aziz Milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz"

İBRAHİM KALIN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün atandığını bildirdi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Askeri Şura Olağan Toplantısı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emeliye sevk edileceklerin durumlarının görüşülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandığını belirtti.

Yüksek Askeri Şura'da alınan kararları açıklayan Kalın, şunları söyledi:

"30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe yükseltilmiştir. 8 general/amiralin görev süreleri bir yıl, 159 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatılmıştır.

30 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla rütbe bekleme süresini dolduran 28 general/amiral ile 107 albay kadrosuzluk, bir amiral ise yaş haddini doldurması nedeniyle 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren emekliye sevk edilmiştir."

İbrahim Kalın, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın görev sürelerini tamamladıklarını aktararak, verdikleri hizmetlerden dolayı üç komutana teşekkür etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığına 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere atandığını bildiren Kalın, "Yüksek Askeri Şura 2017 yılı Olağan Toplantısı'nda alınan diğer kararlara ilişkin ayrıntılar, Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanacaktır. Bir üst rütbeye yükselen ve görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin millete, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

TOPLANTI SONA ERDİ

Kritik kararların alınacağı Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 15:00 civarında sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. YAŞ'ta Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının değiştiği belirtiliyor. 168 albayın görev süreleri iki yıl uzatıldı.



Çankaya Köşkü'nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantı, 4 saat sürdü.

KUVVET KOMUTANLARI DEĞİŞTİ

YAŞ'ta Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının değiştiği belirtiliyor.

Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler,

Yeni Deniz Kuvvet Komutanı Adnan Özbal,

Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz oldu.

168 ALBAYIN GÖREV SÜRESİ İKİ YIL UZATILDI

Yüksek Askeri Şura kararlarına göre, 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

YAŞ'TA BİR İLK

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlığını yaptığı kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının açılışında bir konuşma yaptı. Yıldırım, "Geçen yıl ağustos ayında başlattığımız mücadelede güvenlik güçlerimizin tam bir kordinasyon ile yaptığı çalışma gerekli sonucu vermiştir. Mücadele çok anlamlı bir seviyeye gelmiştir" dedi. Türkiye'nin sadece bir terör örgütüyle değil eşzamanlı olarak üç terör örgütüyle mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Yıldırım bunları PKK, DEAŞ ve FETÖ olarak sıraladı.



Yıldırım, "Güney sınırlarımızdaki ülkelerde mevcut olan istikrarsızlık, otorite boşluğu ve iç savaş, terörle mücadelemizin önündeki en büyük tehdittir. Güvenlik esaslı mücadele devam ederken aynı zamanda ekonomik sosyal rehabilitasyon projelerinin hayata geçirilmesi de hayati öneme sahiptir" dedi.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BİZİ ZOR COĞRAFYADA GÜÇLENDİRECEK"

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "Anayasa değişikliğiyle 94 yıllık yönetim geleneğimizde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş olarak adlandırabileceğimiz bu değişiklik, ülkemizin gelecek yıllarını istikrar ve güven bakımından teminat altına alacaktır. Yeni sistem üniter yapıyı daha da tahkim etmiş, sürekli iktidar, kalıcı istikrarı garanti altına almıştır. Bu değişik ülkemizin bulunduğu zor coğrafyada karşılaşabileceği kritik iç ve dış gelişmelere karşı koyabilmek için çok önemli bir imkan sağlamıştır."

TOPLANTIYA KİMLER KATILIYOR ?

Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katıldı.

Daha önce Yüksek Askeri Şura toplantısına başbakan yardımcısı unvanıyla katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masada yerini aldı.

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Şura üyesi olmamasına rağmen Milli Savunma Bakanı Müsteşarı Ali Fidan da, YAŞ'ın sekretaryasının Milli Savunma Bakanlığı'na devredilmesi nedeniyle, toplantıya katıldı. Fidan toplantının sekreterya işlerini yürütecek.



Daha önce Genelkurmay Başkanlığındaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli şura toplantısı, Genelkurmay Karargahı dışına üçüncü kez taşınmış oldu. Çankaya Köşkü'nde üçüncü kez yapılan şura çalışmaları bir günde tamamlanacak. Toplantıda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki çalışmaların yanı sıra albay, general/amiral terfi ve atamalarının ele alınması bekleniyor.

Çankaya Köşkü'ndeki ilk şura toplantısı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında 28 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmişti. Yine Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki ikinci şura toplantısı ise 23 Ağustos 2016'da yapılmıştı.

Toplantı öncesinde ise YAŞ üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. YAŞ heyeti daha sonra üzerinde "YAŞ üyeleri" yazan çelenkle Aslanlı Yol'dan yürüdü.

Başbakan Yıldırım'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Yıldırım, saygı duruşunun ardından dua etti.

Yıldırım başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başbakan Yıldırım burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



Şura kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayını almasının ardından kamuoyuna duyurulacak.