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  3. 02 Ağustos 2017 13:22

YAŞ'ta bomba iddia: İlk kez bir sivil atama...

Bu yılki YAŞ toplantısında Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk kez bir sivilin atanma ihtimali var

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Bu yıl 3 kuvvet komutanının ve jandarma genel komutanının görev süresi doluyor. 2019 yılında değişmesi beklenen Genelkurmay Başkanının da bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Bu yıl, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın görev süresi sona eriyor. Çolak'ın görev süresinin uzatılmaması durumunda Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler'in ya da Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar'ın bu göreve getirilmesi bekleniyor.

JANDARMAYA SİVİL ATAMA İHTİMALİ

Yaşar Güler eğer bu göreve atanmazsa, emekliliği söz konusu olacak. Emeklilik durumunda da Jandarma Genel Komutanlığı görevine ilk kez Jandarma sınıfından bir korgeneralin ya da dışarıdan sivil bir ismin atanması ihtimali var.

YAŞ toplantısı başladı..YAŞ toplantısı başladı..

JANDARMA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAĞLANMIŞTI

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı. Bu yılki YAŞ toplantısında da bu kapsamda Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanları katılırken, Jandarma Genel Komutanı yer almıyor.

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KUVVET KOMUTANLIKLARI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NA BAĞLANDI

OHAL kararnamesi ile yapısında değişikliğe gidilen TSK'da, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştı.

YAŞ'TAKİ ASKER ÜYE SAYISI 4'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yine başka bir KHK ile, YAŞ üyeleri arasına Başbakan Yardımcıları, Adalet, Dışişleri ve İçişleri bakanları da eklenerek sivil üye sayısı 10’a çıkarılırken, 12 olan asker üye sayısı 4’e düşürülmüştü.

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