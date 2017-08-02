YAŞ'ın Anıtkabir ziyaretinde 2023 mesajı

Bugün gerçekleştirilecek YAŞ öncesi Başbakan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

BAŞBAKAN YILDIRIM, FATİHA OKUDU

Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesi önünde Başbakan saydı duruşunda bulunurken Fatiha suresini okudu ve saygı duruşu sonunda da ellerini yüzüne götürdü.

Yüksek Askeri Şura, Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında, Anıtkabir ziyaretinin ardından ÇankayaKöşkü'nde toplanacak.

İşte Başbakan Yıldırım Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj:

"YAŞ heyeti olarak huzurunuzdayız. Cumhuriyeti muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Daha adil bir Türkiye bizim en önemli hedefimizdir. Vatan topraklarını kararlılıkla koruma inancımız her zamankinden daha fazladır. Milletimiz 15 Temmuz'daki cesareti ve kahraman duruşuyla tüm dünyaya asla esareti ve vesayeti kabul etmeyeceğini göstermiştir. Millet iradesinin her türlü vesayetin üzerinde olduğunu bu aziz millet kanıtlamıştır. 15 Temmuz şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan olarak yazılmıştır. Krizlerle boğuşan bölgemizde milletimizin bu azmi ve iradesi sayesinde ülkemiz bir istikrar adası olarak varlığını sürdürmektedir.

Bu şuurla 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceğimiz YAŞ toplantısının ülkemize, milletimize, TSK'ya hayırlı olmasını diliyor, bize bağımsız bir devlet bırakan bütün şehitlerimizi rahmet ve milletle anıyoruz. Ruhun şad olsun."

ÖNEMLİ ATAMALARIN GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

Başbakan Yıldırım, başkanlığında bugün gerçekleşecek toplantıda FETÖ ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları, albay, general/amiral terfi ve atamalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki 'Çakmak Salonu'nda yapılan Yüksek Askeri Şuratoplantısı darbe girişimi sonrasında yapısında değişikliğe gidilerek Çankaya Köşkü'nde yapılmaya başlandı. Darbe girişimi sonrası ilek toplantı Başbakan Yıldırım başkanlığında 28 Temmuz 2016'da düzenlendi. İkinci toplantı ise yine Yıldırım Başkanlığında 23 Ağustos 2016'da gerçekleşti.

Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yıldırım başkanlığında bugün yapılacak toplantıya, GenelkurmayBaşkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları BEKİR BOZDAĞ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılacak.