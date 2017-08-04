Adana'da ailesi tarafından kimlik çıkarılmayan 37 yaşındaki Levent Akrep, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirince, ölüm işlemleri başlatılamadı. 5 gündür yakınları tarafından morgdan alınamayan kimliksiz Levent Akrep'in 37 yıl boyunca yaşadığı, ölünce anlaşıldı.



İddiaya göre, resmi nikahları olmayan Ali Akrep ve akrabası Perihan Akrep'in bu beraberlikten 9 çocuğu oldu. 22 yıl aradan sonra resmi nikah yapan çift çocuklarından sadece Levent Akrep'e kimlik çıkarmadı. Aradan geçen sürede anne ve baba da ölünce Levent Akrep'in işlemlerini yaptıracak kimse kalmadı. 29 Temmuz'da rahatsızlanan Akrep, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyhan Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akrep'e doktorlar hemen anjiyo yaptı ve tedavi altına alındı. Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Levent Akrep, ertesi gün yaşamını yitirdi. Yakınları cenazeyi almak istediklerinde, hastane yetkilileri ölüm raporunu hazırlamak için aileden kimliğini istedi.







Yakınları, Levent'in yaşamı boyunca hiç kimliğinin olmadığını, bugüne kadar resmi hiçbir işlem yapmadığını, askere de gitmediğini söyledi. Hastane yetkilileri de kimlik olmadan cenazeyi teslim etmedi. 5 gün boyunca morg kapısında bekleyen Levent Akrep'in yakınlarının acılı bekleyişi devam ediyor.







Hastane yetkilileri ise, Levent Akrep'in cenazesinin, '18 yaşından büyük vatandaşlar' için düzenlenen, nüfus cüzdanı örneğinin getirilmesinin ardından teslim edilebileceğini bildirdi.

CENAZEYİ TESLİM ALDILAR

Ailesi tarafından kimlik çıkarılmayan 37 yaşındaki Levent Akrep'in cenazesi, yakınlarının daha önce yaptıkları başvuru üzerine Nüfus Müdürlüğü'nden aldıkları, 'Saklı Nüfus İlmuhaberi' evrağıyla verildi. İşlemler tamamlanıp nüfus cüzdanı çıkarılmadığı için söz konusu belge ile hasteneye giden aileye yetkililer cenazenin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini söyledi. Cenazeyi hastaneden alamayan aile bu kez otopsinin tamamlanmasını bekledi. Morg girişine oturan Akrep'in akrabaları burada da gözyaşı döktü. İşlemlerinin ardından aileye teslim edilen Akrep'in cenazesi defnedilmek üzere Asri Mezarlığı'na götürüldü.







