Yasağa rağmen spor yaptı, ceza kesilince tepki gösterdi !

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sahil, park vb. yerlerde yürüyüş yapmak yasaklandı. İstanbul Beşiktaş'ta bu yasağa rağmen spor yapan bir kadın, polis denetimine takıldı. Üzerinde kimliği olmadığı için dakikalarca polisi bekleten şahsa, ancak arkadaşı kimliğini getirdikten sonra para cezası yazıldı. Pişkin tavırlarıyla dikkat çeken kadın, önce spor yaptığını inkar etti, sonra polislere "Sizlerin isimlerinizi istiyorum, mahkemeye vereceğim" dedi.

SAHİLDE SPOR YAPARKEN YAKALANDI

2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkmasının ardından kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile tüm yurtta çeşitli kısıtlamalar getirilmiş sahil bantları, ormanlık alanlar ve parklarda yürüyüş ve spor yapmak yasaklanmıştı. Ancak bugün Beşiktaş'ta bir kadının kısıtlamaya uymayarak sahilde spor yaptığı görüldü. Kadını fark eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yanına giderek cezai işlem uygulanacağını söyleyince kadının kimliğinin yanında olmadığı ortaya çıktı. Polisin, kimliğini ibraz etmek zorunda olduğunu söylemesi üzerine kadın, bir arkadaşını arayarak kimliğini getirmesini istedi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Kısıtlamaya rağmen sahilde yürüyüş yapan kadın, arkadaşının kimliğini getirmesini beklerken polisle tartışmaya başladı. Polisin, "Kimlik taşımak mecburiyetindesiniz. Spor yapıyorsunuz, yasak bir şey yapıyorsunuz ve üzerinizde de kimlik yok" demesi üzerine kadın, "Spor yapmıyordum, yürüdüm" sözleriyle kendini savundu.

''SİZİ MAHKEMEYE VERECEĞİM''

Kadın, arkadaşının kimliğini getirmesinden sonra da polisle tartışmaya devam etti. Polisleri yalan söylemekle suçlayan kadın, "Bana sahilde yürüdüğümü gösterin. Siz gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Ben oradan gelip bu tarafa geçecektim. Buna itiraz edeceğim. Bir de sizin isimlerini istiyorum, özellikle sizin. Sizi mahkemeye vereceğim" dedi. Polisle tartışan kadın daha sonra cezai işlem uygulanmak üzere ekip aracına götürüldü.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kısıtlamayı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapan kadına Hıfzıssıhha kanunu uyarınca 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Polisin, Beşiktaş'ta sahil bantları üzerinde denetimlerini sürdürdüğü, kısıtlamaya uyulup uyulmadığını büyük bir titizlikle kontrol ettiği görüldü.