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Yasak bölgeye giren Yunan polis Edirne'de gözaltına alındı

Yasak bölgeye giren Yunan polis Edirne'de gözaltına alındı

Yunanistan'dan Edirne'ye turistik amaçlı kız arkadaşı ile birlikte gelen Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Valasoudis Manolis, askeri yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Valasoudis Manolis, özel aracı ve yanında bulunan ismi açıklanmayan kız arkadaşı ile Edirne'ye geldi. Özel otomobili ile gezen Manolis, sınıra yakın olan Doyran köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye girdiği tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Manolis ve kız arkadaşı, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İNCELEMEYE ALINDI

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yunan polis memuru Manolis ve kız arkadaşının üzerindeki cep telefonları ve materyalleri incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Etiketler yunan yunan polis gözaltı
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