Yasak olmasına rağmen Suriyelilerin Türkiye'de nasıl arazi ve konut aldığı ortaya çıktı

Türkiye'de Suriyelilerin taşınmaz satın almaları yasak olmasına rağmen 3,4 milyon metrekarelik arazi satın aldığı ortaya çıktı. Suriyelilerin kanunu delerek taşınmaz sahibi olma yöntemleri de ortaya çıktı.

Türkiye’de son 5 yılda 20 milyon 263 bin metrekare arazi yabancılara satılırken bu arazilerin 3 milyon 456 bin 697 metrekarelik kısmının Suriyelilere satıldığı belirlendi. Suriyeliler ayrıca 2 bin 568 şirket, 37 ilde 3 bin 987 konut, dükkan ve ofis satın aldı.

Oysa 1927 yılında çıkarılan Mukabele-i Bilmisil Kanunu’na göre Suriyelilerin Türkiye’den arazi veya konut almaları yasak.

Peki halen yürürlükte olan kanuna rağmen Suriyeliler Türkiye’de nasıl mal mülk sahibi oluyor?

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'a konuşan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun Suriyelilerin kanunu nasıl deldiğini şu şekilde açıkladı:

"Suriye uyruklu kişilerin, 1062 sayılı kanun, bu kanuna dayanılarak çıkarılan kararnameler ve yönetmelikler gereği Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri mümkün değil. Fakat burada gözden kaçan bir yöntem var. O da tüzel kişilikler üzerinden taşınmaz alımı. Suriyeliler sahibi ya da ortağı oldu şirketler ülkemizden taşınmaz satın alabiliyorlar. Suriyeliler kurdukları ya da ortak oldukları 2 bin 568 tüzel kişiliği kullanarak 37 ilde 484 futbol sahası büyüklüğünde toprak ve 33 ilde 3.987 konut, dükkan ve ofis satın almışlar.

Verilere göre İsrail vatandaşları ülkemizden son 5 yılda 1.055.215 metrekare arazi 1805 konut ve iş yerini satın almış. Yani satılan her 19 metrekare araziden 1’i İsrailliler tarafından alınmış.

Her seferinde yerli ve millikten bahseden iktidar; milyonlarca metrekare toprağımız, yüzbinlerce konut ve dükkan yabancılara satılırken sadece izlemekle yetiniyor. Önlem alınmadığı müddetçe; hızla kendi tarlalarımızda ırgat, kendi arsalarımızda taşeron ve kendi evlerimizde yabancı uyrukluların kiracısı olacağız."

CHP'li Uzun ayrıca Suriyelilerin Türkiye'de en fazla toprak aldığı 10 ili de açıkladı.

İşte o liste:

İl...............................Toplam alan (m2)

Manisa...................... 569.515

Kırklareli...................460.314

Konya.......................383.169

Muğla........................227.533

Bursa........................207.156

Gaziantep.................199.460

Sakarya....................198.528

İstanbul....................197.892

Şanlıurfa...................169.337

Mersin.......................158.484

Sözcü