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  3. 28 Ağustos 2020 18:39

Yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Sivas'ta, Ali İhsan Corut (82) ile eşi Kamer Corut (78) çifti koronavirüs tedavilerini tamamlayıp taburcu edildi.

Yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
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Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde yaşayan Ali İhsan ve Kamer Corut, bir hafta önce yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti üzerine Sivas Numune Hastanesi'ne başvurdu. Burada, Corut çiftine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hemen tedavi altına alınan yaşlı çift, 1 haftalık tedavinin ardından taburcu oldu. Ali İhsan ve Kamer Corut’un taburcu olma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yaşlı çiftin hastane personeline ettiği dualar ise dikkat çekti.

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