Yaşlı erkekleri ağına böyle düşürmüş: ''Birlikte olalım...''

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp daha sonra cüzdan ve ceplerinden paraları çalan kadın yakalandı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 11-30 Kasım tarihlerinde meydana geldi. Çok sayıda kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, cinsel birliktelik sağlamak vaadi ile yaşlı erkeklere yaklaşıp el çabukluğu ile ceplerinde bulunan paralarını yankesicilik sureti ile çalarak kaçan ve bu yöntemle çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın şüphelinin peşine düştü.

35 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mağdurların eşkal bilgisinden kimliği belirlenen şüphelinin 35 suç kaydı bulunan İ. Y. olduğu tespit edildi.

Ekipler takibe aldıkları İ.Y.'i, 30 Kasım’da suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Y., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.