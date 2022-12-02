  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yaşlı erkekleri ağına böyle düşürmüş: ''Birlikte olalım...''

Yaşlı erkekleri ağına böyle düşürmüş: ''Birlikte olalım...''

Yaşlı erkekleri ağına böyle düşürmüş: ''Birlikte olalım...''
Güncelleme:

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp daha sonra cüzdan ve ceplerinden paraları çalan kadın yakalandı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 11-30 Kasım tarihlerinde meydana geldi. Çok sayıda kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, cinsel birliktelik sağlamak vaadi ile yaşlı erkeklere yaklaşıp el çabukluğu ile ceplerinde bulunan paralarını yankesicilik sureti ile çalarak kaçan ve bu yöntemle çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın şüphelinin peşine düştü.

 35 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Mağdurların eşkal bilgisinden kimliği belirlenen şüphelinin 35 suç kaydı bulunan İ. Y. olduğu tespit edildi.

 Ekipler takibe aldıkları İ.Y.'i, 30 Kasım’da suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Y., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Etiketler birlikte olma suç yaşlı erkekler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yer: Adana... 50 kiloluk balıkları elle yakaladılar
MetroPoll'ün anketinden Erdoğan'a kendi seçmeninden soğuk duş etkisi
Üç bakanlık 780 personel alımı yapacak
Emeklilere çifte zam göründü! SGK uzmanı zamlı maaşı açıkladı
Kötü haberi bu sefer Türk bilim insanları verdi
Bahçeli hakkında ilginç iddia: ''Erdoğan'a HDP için garanti verdi''
Muhalefetin önergesine AK Parti ve MHP'den akıl almaz ret!
Yılın oyuncusu ödülünün sahibi belli oldu
Olay olan iddia: Camdaki Kız ''Uzan ailesinin'' hikayesi mi?
Ünlü anketçi oy oranlarıyla açıkladı: ''Seçimlerin kaderi onların elinde''