Yaşlı kadın 107 bin lirasını kaptırdı

Alınan bilgiye göre, Turhan Bey Mahallesi'ndeki tek katlı evinde hasta oğluyla yaşayan Şimşek'i ev telefonundan arayarak kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bankadaki hesabından bir miktar parasının teröristler tarafından alındığını söyledi. Evinde bulunan tüm para ve altınların teslim edilmesi gerektiğine inanan Şimşek, 7 bin lira para ile yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın takılarını dolandırıcılara elleriyle teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polisi aradı.

Başından geçenleri gazetecilere de gözyaşları içinde anlatan Şimşek, telefonla arayan kişinin polis olduğunu ve oğlunun ile kendinin kimlik bilgilerini, hatta ev adreslerine kadar söylemesi üzerine korku yaşadığını belirtti.

Daha sonra telefondaki kişinin tekrar arayarak yanında savcı ve hakim olduğunu söylediğini ve onlarla da görüştürdüğünü ifade eden Şimşek, "Telefonda bana 'Teyze şimdi altınlarını, paralarını bize emanet edeceksin, biz polisiz' dedi. Ben de neden onlara vereceğimi sorunca, beni koruma altına alacaklarını söylediler." diye konuştu.

"Beni ve oğlumu cezaevine göndermekle tehdit ettiler"

Telefondaki kişinin "telefon hep açık kalsın" şeklinde talimat verdiğini dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"5 dakika arayla 'alo' demem istendi. Telefon akşama kadar açık durdu. Kapattırmadılar bana telefonu. Telefondaki kişi bana, 'şimdi savcılar gelecek. Adresini verdik. Arabayla gelen kişilere kapıyı açacaksın içeri girecekler parayı almaya. Paralarını, altınlarını vereceksin biz burada milletin malını koruyoruz. Sana biz iyilik yapıyoruz' dedi. İtiraz edince beni ve oğlumu cezaevine göndermekle tehdit ettiler. Korkudan sersemledim ve yere düşüp başımı koltuğun kenarına vurdum. Sonunda para ve altınların olduğu torbayı teslim ettim."

Şimşek, suçluların bulunmasını ve altınlarının kendisine teslim edilmesini istedi.