Yazı beklerken yine kış geldi... İstanbul 2 gün gök gürültülü yağışlı

Türkiye pazartesi günü itibariyle yaza merhaba demeye hazırlanırken, kötü haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava geri dönüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre; Perşembe günü Afyonkarahisar, Kütahya, Burdur ve Isparta'da yağış bekleniyor. Diğer yerlerde ise güneş yüzünü gösterecek.

Cuma günü ise yağışlar yurda giriş yapıyor. Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

İstanbul'da da cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışlar İç Anadolu'da da görülecek.

Meteorolojinin 5 günlük raporuna göre Cumartesi günü ise yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22, en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olarak öngörülüyor. Ankara ise en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 15 derece.

Pazar günü yağışlar yurdu terk ediyor. Güneş yüzünü tekrar gösteriyor. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Cumartesi günü yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor," denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, güney ve batısı ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu, öğleden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















