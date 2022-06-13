Yazı unutun! Kışa geri geldi1 42 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi gününden itibaren 42 il için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların gelecek hafta pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 42 il için sarı, bir il için de (Hatay) turuncu kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Sinop, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Tekirdağ'ın batı çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Edirne, Balıkesir, Tekirdağ'ın batı çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















