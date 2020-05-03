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  3. 03 Mayıs 2020 13:58

Yemek siparişi getirdi, motosikletinden oldu

Konya'nın Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesinde aldığı yemek siparişini getiren kuryenin motoru, olay yerinden kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı.

Yemek siparişi getirdi, motosikletinden oldu
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Olay, 25 Şubat’ta merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Akıncılar Parkı’na yakın bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aldığı yemek siparişlerini getiren restoran kuryesi Mustafa Yeşil, motosikletinin anahtarını çalışır halde üzerinde bıraktı. Anahtarın üzerinde olduğunu gören kimliği belirlenemeyen 2 hırsızlık şüphelisinden biri etrafı kontrol ederken diğeri de motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bu anlar ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Motorun çalınmasının ardından Mustafa Yeşil, polise giderek şikayette bulundu.

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