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Yemin soruşturmasında çok konuşulacak ayrıntı: Teğmenler savunmalarına bu cümleyle başladı

Yemin soruşturmasında çok konuşulacak ayrıntı: Teğmenler savunmalarına bu cümleyle başladı
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Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında ifade veren teğmenlerin savunmalarına ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyerek başladıkları ortaya çıktı.

Kılıçlı yemin sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraçları Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülen teğmenlerin savunması tamamlandı.

NTV'de yer alan haber göre, 5 Teğmen savunmalarına "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." diyerek başladı.

Teğmen Ebru Eroğlu'nun "Omzumdaki rütbeyi alabilirsiniz ama göğsümdeki Harp Okulu brövesini alamazsınız." ifadelerini kullandığı da öğrenildi.

Toplantıda beş teğmenin ayrı ayrı savunmaları alındı ve avukatlar da savunma yaptı.

KOMUTANLAR DA SAVUNMA YAPTI

Teğmenlerin alay komutanı vekili ve tabur komutanı ve bölük komutanı da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yaptı.

5'i teğmen 8 personel hakkındaki hüküm, gerekçeli kararın ardından 10 gün içinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın onayına sunulacak.

Karara idari yargıda itiraz yolu ise açık.

AYAĞA KALKIP "İÇİMİZDE" DEDİLER

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, her bir teğmenin ayrı ayrı salona alındığını açıklayıp "Harbiye'nin Atatürk'ün yuvası olduğu, 1283 denildiğinde Kara Harp Okulu'nda herkesin ayağa kalkıp 'İçimizde' dediklerini, bunları da ifade ederek aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'ten ayrılamayan Atatürk'ten uzaklaştırılamaz bir kurum olduğunun her biri altını çizdi." dedi.

NTV

Etiketler kılıçlı yemin teğmenler mustafa kemal'in askeleriyiz soruşturma
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