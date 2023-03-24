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Yeni Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan oldu

Yeni Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan oldu
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AK Parti'den milletvekili adaylığı için istifa eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yerine, yapılan oylamada 3'üncü turda AK Parti’li Metin Karadoğan seçildi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Ağrı Belediye Meclisi, başkanlık seçimi gündemiyle bugün toplandı. 20 AK Parti, 11 HDP'li üyenin bulunduğu meclisteki oylamada, 29 üye hazır bulundu. AK Parti’li Karadoğan ile HDP'den Tahsin Ok'un yarıştığı seçimin ilk turunda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 29 üyeden 20 meclis üyesinin oyunu alan Metin Karadoğan, Ağrı Belediyesi'nin yeni başkanı oldu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ile MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz'ın da katıldığı seçim sonrası Sayan, görevini Karadoğan'a devretti. Karadoğan, üyelere teşekkür ederek, hizmet için çalışacağını söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan

DHA

Etiketler ağrı savcı sayan belediye başkanı
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