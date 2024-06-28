Yeni Akit hedef gösterdiği Pera Müzesi'nden yanıt gldi

Pera Müzesi, LGBTİ+ Onur Haftası'nda düzenleyeceği etkinlikler nedeniyle kendisini hedef gösteren Yeni Akit'e yanıt verdi.

Pera Müzesi, LGBTİ+ Onur Haftası'nda "Hiçbir şeyden korkmuyorum" başlığıyla Oditoryum’da gösterilecek film programı nedeniyle kendisini hedef gösteren Yeni Akit'e yanıt verdi.

Yeni Akit'in nefret söylemi içeren hakaretlerle dolu haberinde geçen ifadelere ilişkin açıklama yapan Müze yönetimi, haberde iddia edildiğini aksine müzenin kurucusu İnan Kıraç'ın etkinliklerin içeriğine karışmadığını belirtti.

Toplumsal hayata katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği faaliyetlere devam edeceğini vurgulayan Pera Müzesi'nin açıklaması şöyle:

"Yeni Akit Gazetesi’nin 21 Haziran 2024 Cuma günkü nüshasında “Rahmi Koç’un Eniştesinden Sapkın Seans” başlıklı yazıda yer alan Sayın İnan Kıraç’la ilgili beyanın Sayın Kıraç’la hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kurucusu Sayın İnan Kıraç, kültüre, sanata ve profesyonel yönetime duyduğu saygı gereği Pera Müzesi’nde yer alan hiçbir programa müdahale etmemiş olup program, Pera Müzesi yönetimi ve Pera Film Programı Seçici Kurulu tarafından hazırlanarak hayata geçirilmiştir.

Pera Müzesi, kuruluş amaçlarına uygun olarak, toplumsal hayata katkıda bulunmak amacıyla kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını nitelikli etkinliklerle sürdürmektedir."

#pera müzesi