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Yeni çözüm sürecinde Fatih Portakal ''Sonunda ağızlarındaki baklayı çıkadılar'' dedi

Yeni çözüm sürecinde Fatih Portakal ''Sonunda ağızlarındaki baklayı çıkadılar'' dedi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı "Ya biz de sarı öküz gibi sıranın bizi gelmesini bekleyeceğiz ya da Türkler Kürtler bir araya gelip bu emperyalist projeyi ters yüz edecektik" açıklamalarına Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan "Aylardır bekliyorduk sonunda ağızlarındaki baklayı çıkardılar" yorumu geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldığı bir programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni süreçle ilgili "Bu aziz milletin evlatlarının önünde iki yol vardı. Ya biz de sarı öküz gibi sıranın bizi gelmesini bekleyeceğiz ya da Türkler Kürtler bir araya gelip bu emperyalist projeyi ters yüz edecektik." açıklamalarına yönelik tartışmalar büyüyor.

SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Kurtulmuş'un bu sözlerine tepki gösterdi. Portakal'dan açıklaması için "aylardır bekliyorduk sonunda ağızlarındaki baklayı çıkardılar" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin ülkeleri bölen bir aktör olduğunu da söylüyor sayın meclis başkanı. 'Böyle bir bölünme tehlikesi olmasaydı zaten biz terörle mücadele ederdik' diyor. Bu bence çift yüzlülük. Şimdiki durumda en sonunda ağızlarındaki baklayı çıkardılar. Ya bölünecektik ya bütünleşecektik. Bu yüzden yapıyorlar bölünme korkusundan dolayı yani ABD her yeri böldü bizim burayı da bölecek. Böyle söyleyin ya. Biz bilelim bu şekilde olduğunu yoksa terörle alakası yok bunun. Terörü bitirelim kardeşlik ruhu falan."

"Tabi ki ben ülkemin bölünmesini istemem. Tabi ki ben üniter yapıya, ulus devlete halel gelsin istemem. En azından doğru niyeti öğrenmek önemli. Aylardır saklıyordunuz beyefendinin dudaklarından dökülüverdi. Aslında neymiş öğrenmiş olduk."

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Etiketler sarı öküz numan kurtulmuş fatih portakal çözüm çözüm süreci açılım terörsüz Türkiye PKK terör
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