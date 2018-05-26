Yeni Havalimanı'nda özel önlem !

29 Ekim'de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı o kadar büyük ki var olacak 143 adet yolcu köprüsünün birincisi ile sonuncusu arasındaki mesafe Taksim-Şişli arasına denk gelen 1 kilometre 800 metrelik yürüme mesafesi kadar olacak. Devasa terminalde uçak kapı değişikliğinde yolcunun uçağını kaçırma riskiyle karşılaşmaması adına işletici firma İGA'da bir dizi önlem aldı. Yolcunun izlediği uçuş bilgi ekranlarında, uçuşun olduğu 'Gate'e olan yürüme mesafesinin de gösterileceği bilgilendirmeler yapılacak.



İstanbul Yeni Havalimanı için artık geri sayım başlarken biniş bankolarının montajı da tamamlanmak üzere. 29 Ekim'de resim açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Yeni Havalimanı hakkında çarpıcı bilgiler verdi ve şöyle dedi:

"Çok büyük bir terminal binası. 7 adet bağımsız girişi olacak terminal binamızın. Aynı anda 114 uçağın yanaşabileceği 143 köprümüz olacak. Bilgi ve iletişim teknolojileri en üst seviyede kullanılacak.

Böylece her hangi bir aksaklık herhangi bir eksiklik yaşanmadan yolcumuzu havalimanında gideceği uçağa gideceği gate çok daha kısa sürede götürebilelim. Bu konuda gerçekten olağanüstü bir çalışma var. Bu da bizim memnuyetimizin bir başka göstergesi."

BAŞLANGIÇTA SAATTE 80 UÇAĞA HİZMET VERİLECEK

İstanbul Yeni Havalimanı'nın büyüklüğü ile ilgili bilgiler veren Bakan Arslan şöyle dedi:

Biz Atatürk Havalimanı'nda saatte 70 uçağa hizmet veriyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı'nda da inşallah hemen başlangıçta saatte 40 iniş, 40 kalkış olmak üzere 80 uçağa ve hemen ikinci fazında da 120 uçağa hizmet verilecek.

Atatürk Havalimanı'ndan farkı pistlere aynı anda uçaklar inebilecek. Sadece kargo alanı 1 milyon 400 bin metrekare bu da aşağı yukarı 240 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Kargo kapasitesi de 5.5 milyon ton olacak" diye konuştu.

İGA'DA KAPI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ÖNLEMLER ALDI

Devasa terminal binasına sahip olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk yolcu köprüsü ile sonuncusu arasında 1 kilometre 800 metre mesafe olması nedeniyle olası uçak kapı değişikliklerinde yolcu mağdur olmaması adına önlemler aldı.

Bununla ilgili Kaynak Yönetim Sistemi devreye alındı. Sistem sayesinde tüm kaynaklar otomatik olarak yönetilecek.Özellikle kapı değişikliklerinin azaltılması konusunda, kaynak planlama sistemi büyük önem arz ettiği belirtildi.

İstanbul Yeni Havalimanı açılışında günlük 1500 civarında olması planlanan uçuş hareketi planlı bir şekilde yönetilecek.

EKRANLARDA YÜRÜME MESAFESİ DE OLACAK

Terminal bünyesinde yolcu akışının olduğu bölgelerde, özellikle simülasyonlarla çalışılarak yerleştirilmiş olan Uçuş Bilgi Monitör'leri aracılığı ile yolcunun uçuşu ile ilgili tüm bilgilendirme sağlanacak.

Bunlar arasında; yolcunun izlediği uçuş bilgi ekranın bulunduğu yerden, uçuşun olduğu "Gate"e olan yürüme mesafesi, uçuşla ilgili gecikme bilgisi ve kapı değişikliği ile ilgili bilgi gibi tüm detaylar yolcunun dikkatini çekecek şekilde yansıtılacak.