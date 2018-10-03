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  3. 03 Ekim 2018 18:04

Yeni havalimanının taşınma tarihi belli oldu !

Devlet hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Yeni Havalimanı hakkında yeni detaylar açıkladı.

Yeni havalimanının taşınma tarihi belli oldu !
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 29 Ekim’de resmi açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınmayla ilgili havayolları da dahil havacılık kuruluşlarını toplantıya çağırdı.

Toplantıyla ilgili yazıda, İstanbul Yeni Havalimanının 29 Ekim’de törenle açılışının yapılmasının ardından, 30-31 Ekim tarihlerinde yapılması öngörülen Big Bang usulü ile taşınmanın, 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacağı, "aradaki sürecin entegre terminal tesislerinin testleri" için kullanılacağı belirtildi. 

DHA

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