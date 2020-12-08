Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'ndan seferberlik ilanı

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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti kalmayacak" ifadesini kullandı.
Bakan Elvan, "Yatırımcının gelecek dönem ufkunu öngörülebilir kılacak reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.
Ayrıntılar geliyor.
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