Yeni kimlikler için kritik uyarı

Yeni yıla kısa bir süre kala ehliyet ve kimliklerini yenilemeyenleri son başvuru tarihini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı kararıyla 1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe giren yeni kimlik kartlarını birçok kişi aldı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Balıkesir il merkezi ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde aşırı yoğunluk yaşandığı görülmektedir.

Yapılan araştırmalarda T.C. kimlik kartı başvurularının 2019 yılı sonunda sona ereceği, sürücü belgesi yenileme başvurularında da aile hekimlerinden alınan sağlık raporlarının 2020 yılı başından itibaren geçerli olmayacağı duyumlarından kaynaklı algının oluştuğu öğrenilmiştir.

Söz konusu duyumlar asılsız olup, vatandaşlarımızın telaşlanmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.

Türkiye'de nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Mevcut nüfus cüzdanları süresiz olarak geçerlidir. Vatandaşların bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir" denildi.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

Kimlik yenileme: 22.50 TL -Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 22.50 TL -Eskiyen kimliği değiştirme: 22.50 TL -Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL -Kimlik kaybedilmişse: 45 TL

Kimlik kartı başvurusunda hangi belgeler isteniyor? İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.