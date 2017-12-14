Yeni mezun özel harekatçılar yemin etti

Balıkesir ve Çankırı'da 19.dönem Özel Harekat Mezuniyet törenleri düzenlendi.

BALIKESİR

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 19. Dönem Özel Harekat Mezuniyet töreni Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Kültür ve Spor Merkezinde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, yeni mezunlara, görev yaptıkları yerlerde insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmalarını, vatandaş memnuniyetini ön planda tutmalarını, hukuk devleti ilkelerine bağlı kalmalarını, hak ve adaletten ayrılmayacak şekilde hareket etmelerini tavsiye etti.

Vatan korumasının kutsal olduğunu ifade eden Yazıcı, mezun polislere hitaben şöyle konuştu:

"Özel harekatta çalışan polis kardeşlerimiz çok özel seçilen insanlardır. Mesleğinizle ilgili gerekli teknik ve taktik eğitimleri aldınız, silah, mühimmat araçlarının en iyi şekilde kullanılması için eğitildiniz fakat bu meslekte başarılı olmanızın en önemli sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyatınız, inancınız ve vatan sevginizdir. Sizi başarıya götürecek duyguların bu değerler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bundan sonra ülkemizde huzurun ve asayişin temini, güvenin tesis ve devamı için mesai gözetmeksizin her zaman vatandaşımızın hizmetinde olacaksınız."

''EN ZORLU GÖREVLERİ BAŞARABİLECEK YETERLİLİKLERİ VARDIR''

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yenikalaycı ise 936 genç polisi daha, özel harekat birimlerinde görev almak üzere uğurladıklarını söyledi.

Eğitim merkezinin, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanı, milleti ve bayrağı uğrunda her türlü fedakarlığı yapabilecek personel yetiştirdiğini dile getiren Yenikalaycı, "15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ mensuplarının hain darbe girişimine karşı, müdürlüğümüzde görevli tüm personel ve öğrencilerimiz yetkili makamlarca kendisine verilen görevleri tereddütsüz yerine getirmiştir. Kıymetli aileler, bilmenizi isterim ki evlatlarınız burada çok zorlu ağır bir eğitimden sonra, başarıyla mezun olmayı hak ettiler. En zorlu görevleri başarabilecek yeterlilikleri vardır, şüpheniz olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal'ın tebrik ve teşekkür konuşmasının ardından dönem birincisi polis memuru Bilal Toköz, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra mezunlar "Şehitler Ölmez" parçasını seslendirdi. Bu sırada programa katılan mezun özel harekat polislerinin yakınları duygulu anlar yaşadı. Vali Yazıcı, dereceye giren mezunlara hediyeler verdi.

Programın sonunda mezunlar amirlerinin sözlerini tekrarlayarak yemin etti.

ÇANKIRI

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 360 özel harekat polisi adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun spor salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, bugün farklı illerde temel özel harekat eğitimi alan 3 bin 24 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Polis özel harekat eğitimi için çok sayıda başvuru yapıldığını belirten Ayhan, "19. dönem polis özel harekat alımlarının ilk ilanı 31 Ekim 2016 tarihinde çıktı. Biz bu yola 10 bin öğrenci almak üzere çıktık. Bu ilanın akabinde ön başvurularla 450 bin 24 gibi Türkiye tarihinde görülmemiş bir ön başvuru oldu." dedi.

Ön başvurun ardından 294 bin adayın çeşitli mülakatlardan geçtiğini ve eğitim almaya hak kazanan 10 bin öğrencinin eğitimlerine başlandığını anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

"2015 yılı ile Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türk polis teşkilatına günümüze kadar bu mezunlarımızla 56 bin 433 taze kan pompalanmış oldu. Bu 56 bin 433 adayın 7 bin 346'sı da rütbeli komiser yardımcısı olarak atandı. Kısa bir süredir teşkilatımıza büyük bir takviye gerçekleştirilmiş oldu."

''AKLINIZI HİÇ KİMSEYE KİRAYA VERMEYİN''

Mezun olan polis özel harekat öğrencilerine her zaman devletin yanında durmaları gerektiğini söyleyen Ayhan, "Temel düsturunuz devletin ve milletin polisi olmak, bu millete hizmet etmek olsun. Sevdanız millete, sadakatiniz devlete olsun. Aklınızı hiç kimseye kiraya vermeyin. Birilerinin adamı değil, devletin adamı olmanızı sizlerden rica ediyorum." dedi.

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kocaoğlu da devlete yönelik her türlü tehdide karşı etkin mücadele edecek özel harekatçıları mezun etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle yüz yıllardır terör örgütleri ve çıkar gruplarının hedefi konumunda bulunduğuna dikkati çeken Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Son olarak 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizi işgal edip parçalamak amacıyla ülkemize yönelik alçakça bir saldırı oldu. Bin yılın ihanetini yaşadık. Bu hain saldırı kahraman Türk milleti ve vatansever kamu görevlileri tarafından bağımsızlık ve vatan sevgisiyle bertaraf edildi. Sizler de üzerinde yaşadığımız ülke topraklarında terör örgütlerine karşı daima uyanık olun. Bu vatanın birer evladı olduğunuzu unutmayın. Aklınızı asla kiraya vermeyin. Hiçbir zümre ve çıkar grubu karşısında asla eğilmeyin. Ne pahasına olursa olsun hak ve adaletten ayrılmamayı görev edinin. Yapacağınız vatan hizmetlerinizde yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Konuşmaların ardından özel harekat polisi adayları yemin etti. Dönem birincisi Muhammet Yasir Ağaç, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Çankırı POMEM'de ilk 10'a giren polislerin diploma ve hediyelerini Vali Hamdi Bilge Aktaş, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve diğer yetkililer verdi.

Diplomalarını alan özel harekat polisi adayları daha sonra aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.