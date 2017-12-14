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  3. 14 Aralık 2017 23:41

Yeni mezun özel harekatçılar yemin etti

Balıkesir ve Çankırı'da 19. dönem Özel Harekat Mezuniyet törenleri düzenlendi.

Yeni mezun özel harekatçılar yemin etti
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Balıkesir ve Çankırı'da 19.dönem Özel Harekat Mezuniyet törenleri düzenlendi.

BALIKESİR

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 19. Dönem Özel Harekat Mezuniyet  töreni Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Kültür ve Spor Merkezinde, saygı  duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, yeni mezunlara, görev  yaptıkları yerlerde insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmalarını, vatandaş  memnuniyetini ön planda tutmalarını, hukuk devleti ilkelerine bağlı kalmalarını,  hak ve adaletten ayrılmayacak şekilde hareket etmelerini tavsiye etti.

Vatan korumasının kutsal olduğunu ifade eden Yazıcı, mezun polislere  hitaben şöyle konuştu:

"Özel harekatta çalışan polis kardeşlerimiz çok özel seçilen  insanlardır. Mesleğinizle ilgili gerekli teknik ve taktik eğitimleri aldınız,  silah, mühimmat araçlarının en iyi şekilde kullanılması için eğitildiniz fakat bu  meslekte başarılı olmanızın en önemli sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyatınız,  inancınız ve vatan sevginizdir. Sizi başarıya götürecek duyguların bu değerler  olduğunu çok iyi biliyoruz. Bundan sonra ülkemizde huzurun ve asayişin temini,  güvenin tesis ve devamı için mesai gözetmeksizin her zaman vatandaşımızın  hizmetinde olacaksınız."

''EN ZORLU GÖREVLERİ BAŞARABİLECEK YETERLİLİKLERİ VARDIR''

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yenikalaycı ise 936 genç  polisi daha, özel harekat birimlerinde görev almak üzere uğurladıklarını söyledi.

Eğitim merkezinin, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanı,  milleti ve bayrağı uğrunda her türlü fedakarlığı yapabilecek personel  yetiştirdiğini dile getiren Yenikalaycı, "15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ  mensuplarının hain darbe girişimine karşı, müdürlüğümüzde görevli tüm personel ve  öğrencilerimiz yetkili makamlarca kendisine verilen görevleri tereddütsüz yerine  getirmiştir. Kıymetli aileler, bilmenizi isterim ki evlatlarınız burada çok zorlu  ağır bir eğitimden sonra, başarıyla mezun olmayı hak ettiler. En zorlu görevleri  başarabilecek yeterlilikleri vardır, şüpheniz olmasın." değerlendirmesinde  bulundu.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal'ın tebrik ve teşekkür  konuşmasının ardından dönem birincisi polis memuru Bilal Toköz, yaş kütüğüne  plaket çaktı.

Daha sonra mezunlar "Şehitler Ölmez" parçasını seslendirdi. Bu sırada  programa katılan mezun özel harekat polislerinin yakınları duygulu anlar yaşadı.  Vali Yazıcı, dereceye giren mezunlara hediyeler verdi.

Programın sonunda mezunlar amirlerinin sözlerini tekrarlayarak yemin  etti.

ÇANKIRI

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 360  özel harekat polisi adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. 

Okulun spor salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Polis  Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, bugün farklı illerde temel özel  harekat eğitimi alan 3 bin 24 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Polis özel harekat eğitimi için çok sayıda başvuru yapıldığını  belirten Ayhan, "19. dönem polis özel harekat alımlarının ilk ilanı 31 Ekim 2016  tarihinde çıktı. Biz bu yola 10 bin öğrenci almak üzere çıktık. Bu ilanın  akabinde ön başvurularla 450 bin 24 gibi Türkiye tarihinde görülmemiş bir ön  başvuru oldu." dedi.

Ön başvurun ardından 294 bin adayın çeşitli mülakatlardan geçtiğini ve  eğitim almaya hak kazanan 10 bin öğrencinin eğitimlerine başlandığını anlatan  Ayhan, şöyle konuştu:

"2015 yılı ile Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle  Türk polis teşkilatına günümüze kadar bu mezunlarımızla 56 bin 433 taze kan  pompalanmış oldu. Bu 56 bin 433 adayın 7 bin 346'sı da rütbeli komiser yardımcısı  olarak atandı. Kısa bir süredir teşkilatımıza büyük bir takviye gerçekleştirilmiş  oldu."

''AKLINIZI HİÇ KİMSEYE KİRAYA VERMEYİN''

Mezun olan polis özel harekat öğrencilerine her zaman devletin yanında  durmaları gerektiğini söyleyen Ayhan, "Temel düsturunuz devletin ve milletin  polisi olmak, bu millete hizmet etmek olsun. Sevdanız millete, sadakatiniz  devlete olsun. Aklınızı hiç kimseye kiraya vermeyin. Birilerinin adamı değil,  devletin adamı olmanızı sizlerden rica ediyorum." dedi.

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kocaoğlu da devlete  yönelik her türlü tehdide karşı etkin mücadele edecek özel harekatçıları mezun  etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle yüz yıllardır terör örgütleri  ve çıkar gruplarının hedefi konumunda bulunduğuna dikkati çeken Kocaoğlu, şöyle  konuştu:

"Son olarak 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizi işgal edip parçalamak  amacıyla ülkemize yönelik alçakça bir saldırı oldu. Bin yılın ihanetini yaşadık.  Bu hain saldırı kahraman Türk milleti ve vatansever kamu görevlileri tarafından  bağımsızlık ve vatan sevgisiyle bertaraf edildi. Sizler de üzerinde yaşadığımız  ülke topraklarında terör örgütlerine karşı daima uyanık olun. Bu vatanın birer  evladı olduğunuzu unutmayın. Aklınızı asla kiraya vermeyin. Hiçbir zümre ve çıkar  grubu karşısında asla eğilmeyin. Ne pahasına olursa olsun hak ve adaletten  ayrılmamayı görev edinin. Yapacağınız vatan hizmetlerinizde yolunuz ve bahtınız  açık olsun."

Konuşmaların ardından özel harekat polisi adayları yemin etti. Dönem  birincisi Muhammet Yasir Ağaç, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Çankırı POMEM'de ilk 10'a giren polislerin diploma ve hediyelerini  Vali Hamdi Bilge Aktaş, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, İl  Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve diğer  yetkililer verdi.

Diplomalarını alan özel harekat polisi adayları daha sonra aileleriyle  hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

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