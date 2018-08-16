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  3. 16 Ağustos 2018 16:13

Yeni rekor ''Şerif''de ! Fiyatı ise...

Hatay'da besici Emin Yumuşak, Kurban Bayramı öncesi 1.8 tonluk "Şerif" adlı boğasını satışa çıkardı.

Yeni rekor ''Şerif''de ! Fiyatı ise...
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde besici Mehmet Emin Yumuşak, Kurban Bayramı öncesinde 1,8 tonluk "Şerif" isimli boğasını 40 bin liradan satışa sundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarları ve besi çiftliklerindeki hareketlilik sürüyor. Besici Yumuşak'ın bayram dolayısıyla satışa çıkarttığı iki yaşındaki boğası fiyatı ve iriliğiyle ilgi çekiyor.

Mehmet Emin Yumuşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şerif" isimli boğasını doğumdan itibaren kendi işletmesinde büyüttüğünü söyledi.

Boğanın 1,8 ton ağırlığına ulaştığını anlatan Yumuşak, "Hayvanı 40 bin liradan satışa sundum. Boğayı merak eden çok sayıda kişi görmeye geliyor. Alıcısına hayırlı olsun." dedi.

Yumuşak, işletmesinde besiciliğe devam ettiğini, gelecek yıl da 2 tonluk bir boğayı satışa sunmayı hedeflediğini kaydetti

AA

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