  3. Yeni yargı paketinde ''kişiye özel'' itirazı: ''İmamoğlu davasını etkilemeye yöneliktir''

Yeni yargı paketinde ''kişiye özel'' itirazı: ''İmamoğlu davasını etkilemeye yöneliktir''

Güncelleme:

CHP, 11'inci Yargı Paketi'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, paketle "kamu görevlisine hakaret" suçunun bilerek ön ödeme kapsamı dışında tutulduğunu ve bunun Ekrem İmamoğlu davasını etkilemeye yönelik olduğunu iddia etti. Bilişim suçları ve mülkiyet haklarına dair tartışmalı maddelerin yer aldığı başvurunun tüm detayları haberimizde.

Kamuoyunda aylardır tartışılan 7571 sayılı kanun (11'inci Yargı Paketi), ana muhalefetin itirazıyla Anayasa Mahkemesi’nin gündemine taşındı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyet, kanunun pek çok maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yürürlüğün durdurulması ve iptali için dilekçesini verdi.

"İmamoğlu Dosyası İçin Objektiflik Bozuldu"

AYM önünde açıklamalarda bulunan Gökhan Günaydın, paketle getirilen "ön ödeme" düzenlemesine sert tepki gösterdi. Hakaret suçlarının büyük kısmının ön ödeme kapsamına alınarak hapis cezası riskinden çıkarıldığını belirten Günaydın, tek bir istisnaya dikkat çekti:

"Sadece 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçu bu kapsamın dışında tutuluyor. Amaç belli; Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın kılıfını korumak. Yasalar şahsa bağlı olamaz, burada hukuki objektiflik ayaklar altına alınmıştır."

Savcı ve Mahkemeye "Bilişim" Baypası

Günaydın’ın bir diğer itirazı ise bilişim suçlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik oldu. Şüpheli hesapların askıya alınması ve el koyma işlemlerinde yetkinin yargıdan alınıp banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına verildiğini vurgulayan Günaydın, "Soruşturma ve kovuşturma aşamasının baypas edildiği bir sistem kuruluyor" dedi.

Şufa (Ön Alım) ve GSS Primlerinde "Eşitlik" İtirazı

CHP’nin iptal isteminde öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

GSS Primleri: 2016 öncesi borçların silinmesi olumlu ancak bu borcu vaktinde ödeyenlere iade yapılmaması "eşitlik ilkesine" aykırı bulundu.

Şufa Hakkı: Ön alım davalarında değerin "tapu bedeli" yerine "rayiç bedel" üzerinden belirlenmesinin mevcut davalara da uygulanması, "hukuki güvenlik" ilkesine aykırı olarak nitelendirildi.

