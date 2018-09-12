Yenibosna'da bir araç alev alev yandı

İstanbul’da E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde bir minibüs alev alev yandı. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.



Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde Avcılar istikametinde ilerleyen minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Minibüsün yandığını gören sürücü aracı durdurarak aşağıya inerken, trafikteki diğer sürücüler ise itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede yangın bütün minibüsü sararken, araçta zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan yangın nedeniyle E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu ekiplerin yaptığı soğutma çalışmalarını ardından minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.