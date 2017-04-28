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  1. 28 Nisan 2017 21:28

1 Mayıs'ta çanta ve poşet yasağı !

Ankara Valiliği 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda toplanacak gruplara çanta ve poşet uyarısı yaptı.

1 Mayıs'ta çanta ve poşet yasağı !
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Ankara Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Ankara’da yapılacak kutlamalarda vatandaşların çanta, poşet gibi malzemelerle alana alınmayacağını duyurdu.

Hürriyet'ten Mehmet Can Toptaş'ın haberine göre Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:“1 Mayıs Pazartesi günü, ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’ nedeniyle ilimizde Türk-İş Konfederasyonu’nun 10.00-17.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı’nda, KESK ve DİSK’in 11.00-17.00 saatleri arasında Kolej Meydanı’nda düzenleyecekleri kutlamalar için gelecek olan vatandaşlarımız, poşet, çanta vb. malzemelerle alana alınmayacaktır. Bu nedenle kutlamalara katılacak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için poşet, çanta vb. eşyalarla gelmemeleri gerekmektedir.”

Hürriyet

poşet , çanta , 1 mayıs