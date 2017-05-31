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  4. 31 Mayıs 2017 23:42

13 askerin şehit olduğu kazanın nedeni açıklandı

Şırnak Valiliği, 13 askerin şehit olduğu kazanın nedenini açıkladı.

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Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan 'cougar' tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kaza bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin yanısıra çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

"Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan coogeer tipi helikopterimiz kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşmüştür.Olay yerine kurtarma ekiplerimiz intikal etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehitŞırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehit

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