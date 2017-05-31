13 askerin şehit olduğu kazanın nedeni açıklandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan 'cougar' tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kaza bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin yanısıra çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

"Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan coogeer tipi helikopterimiz kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşmüştür.Olay yerine kurtarma ekiplerimiz intikal etmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehit