13 askerin şehit olduğu kazanın nedeni açıklandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan 'cougar' tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kaza bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin yanısıra çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.
ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
"Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan coogeer tipi helikopterimiz kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşmüştür.Olay yerine kurtarma ekiplerimiz intikal etmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."