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  4. 10 Aralık 2018 14:42

Ahmet Akın: ''Balıkesir'de suyu musluktan bedavaya içeceğiz''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Balıkesir’in her yerinde içme suyunun ucuz ve temiz bir şekilde vatandaşlara ulaştırılacağını söyledi.

Ahmet Akın: ''Balıkesir'de suyu musluktan bedavaya içeceğiz''
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CHP Balıkesir Milletvekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, “DSİ’nin verdiği rakamlara göre Balıkesir’in 2050 yılına kadar içme suyumuz garanti altında. Yani suyumuz var. Ama suyumuzu hemşehrilermizin evindeki musluğa temiz ve ucuz ulaştırabilecek şebeke iflas etmek üzere. Benim başkanlığımda su musluktan ve ucuz içilecek” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir’in özellikle kırsal mahallelerinin susuzluktan kırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. DSİ’nin Kasım 2017’de ‘Balıkesir’in 2050 Yılına Kadar İçme suyu Garanti Altına Alındı’ açıklaması yaptığını hatırlatan Ahmet Akın, “Balıkesir’in 2050 yılına kadar içme suyu garanti altında ise su sıkıntısı sorununun kaynak yoksunluğundan değil kaynakların doğru yönetilememesinden ortaya çıktığı anlaşılıyor” diye konuştu.

Balıkesir’in her ilçesinden kırsal mahallelerinden su sıkıntısı şikayetleri geldiğini vurgulayan Ahmet Akın, şu bilgileri verdi:

“Balıkesirimizin her yerinde su sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle kırsal mahallelerimizde su sıkıntısı şikâyetleri ile merkez mahallelerde alt yapı şikayetleri her geçen gün artıyor. Balıkesirimizin suyu yok değil. Var! Hem de en zengin kaynaklara sahibiz. Bu zenginliğimizi doğru ve planlı projelerle sürdürülebilir planlamalarla hemşehrilerimize hem ucuz hem de temiz ulaştırabiliriz. Benim başkanlığımda su ucuz olacak. Su temiz olacak. Musluktan içilebilir olacak. Su paralarındaki adaletsizliğe son vereceğim. Su kesintilerine son vereceğim. Balıkesir’in su sorununu çözmek için bütün projelerimiz hazır”

 

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